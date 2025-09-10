Ремонт Васильевской школы в поселке Санатория имени Герцена завершился к сентябрю

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел обновленное здание Васильевской школы, расположенное в поселке Санатория имени Герцена. К старту нового учебного года в образовательном учреждении, рассчитанном на 450 учеников, провели текущий ремонт, в том числе отремонтировали кровлю, заменили системы отопления и электроснабжения. С 1 сентября в своих новых классах обучаются 234 школьника, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Проверил, как подрядная организация справилась с текущим ремонтом здания Васильевской школы. Помимо кровли, отопления и электроснабжения здесь выполнили полноценный косметический ремонт внутренних помещений: обновили актовый и спортивный залы, все учебные кабинеты, коридоры, а также существенно расширили школьную столовую — до 120 посадочных мест. Теперь ребята учатся в современном, комфортном здании. Образовательный процесс идет в полном объеме. Это очень важно, поскольку в рамках профильного образования Васильевская школа тесно сотрудничает, в том числе, с Первым медицинским университетом имени Сеченова, МФТИ, МЭИ. Здесь готовят будущих медиков, специалистов физико-математического профиля и гуманитариев», — сообщил Андрей Иванов.

На встрече с родителями учеников Андрей Иванов обозначил, как будет развиваться образовательное учреждение в дальнейшем. Так, начиная с осени этого года в школе будут постепенно обновлять техническое оснащение кабинетов, по мере выделения средств из бюджета также планируется приобретение дополнительной мебели. Следующей ключевой задачей, как отметил глава Одинцовского округа, является модернизация школьного двора и прилегающей территории: комплекс работ включат в титульный список на 2026 год.

Как сообщалось ранее, двухэтажное здание Васильевской школы было построено в 1971 году, его площадь — 2646 квадратных метров. В период проведения подготовительных мероприятий к зимнему отопительному сезону 2024 года в здании были выявлены многочисленные прорывы трубопровода — он был поврежден практически на 80%. Из-за аварийного состояния коммуникаций было принято решение закрыть учреждение на ремонт. На время работ все ребята были переведены на обучение в Новогородковскую СОШ. С 1 сентября 2025 года образовательный процесс в Васильевской школе возобновился в прежнем режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.