Ремонт Тимоновского моста в Солнечногорске планируют завершить до конца недели

В городском округе Солнечногорск приступили к восстановлению входной группы Тимоновского моста. Помощь в изготовлении и установке новой конструкции оказало местное предприятие «Металлика Дизайн» при поддержке администрации округа. Все работы планируется завершить до 30 августа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Входная группа моста уже готова и доступна для свободного прохода пешеходов. Сейчас специалисты приступят к окрашиванию конструкции.

«Обновление входной группы моста — важная мера, обеспечивающая безопасность передвижения наших горожан. Мы благодарны предприятию «Металлика Дизайн» за оперативность и профессионализм в реализации проекта», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Мост через реку Сестра протяженностью 450 метров возведен в 80-х годах XX столетия. Сооружение соединяет микрорайон Тимоново и военный городок «Сенеж». В следующем году здесь же запланированы и другие восстановительные работы, включая замену настила.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.