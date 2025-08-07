Ремонт спортзала школы в Солнечногорске завершат к началу учебного года

В школе «Солнечная» городского округа Солнечногорск продолжаются работы по капитальному ремонту спортивного зала. Ход работ в образовательном учреждении проверили представители администрации совместно с депутатом округа, руководством школы и родителями учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент специалисты заменили входную группу, ведется ремонт стен и потолка. Директор лицея № 1 Елена Кузнецова подчеркнула, что напольное покрытие останется неизмененным, поскольку находится в отличном состоянии. Учитывая его цвет, было высказано пожелание сохранить гармонию интерьера, подобрав краску для стен в оттенках голубого или синего цветов.

«Создание комфортных условий для занятий спортом в школах — приоритет нашей работы. Современные спортивные залы помогают развивать физическую активность детей и способствуют формированию здорового образа жизни», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Обновленный спортзал площадью около 300 кв. м станет местом не только для уроков физкультуры и внеурочных занятий, но и для проведения спортивных турниров и мероприятий для жителей Смирновки. Работы планируется завершить к 31 августа.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.