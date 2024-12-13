Ремонт спортивной школы ФК «Коломна» завершился

Завершился ремонт спортшколы ФК «Коломна». Это значимое событие для всех любителей футбола и жителей города. Ремонтные работы и закупка необходимого оборудования проводились в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия», что подчеркивает важность поддержки спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой.

В ходе ремонта были обновлены все ключевые элементы инфраструктуры: футбольные поля, раздевалки, душевые и тренажерные залы. Теперь спортсмены могут тренироваться в комфортных и современных условиях, что несомненно повысит их результаты и мотивацию.

Закупка нового оборудования также стала важной частью проекта. Были приобретены современные тренажеры, спортивный инвентарь и новые баскетбольные телескопические стойки что позволит молодым футболистам развиваться и совершенствовать свои навыки на самом высоком уровне.

Открытие обновленной спортшколы стало возможным благодаря поддержке местных жителей и активному участию в народной программе. Это еще раз подтверждает, что совместные усилия могут привести к значительным улучшениям и созданию лучших условий для занятий спортом.

«Благодарю всех, кто поддержал этот проект! Вместе мы делаем наш город лучше и поддерживаем талантливых спортсменов. Продолжаем двигаться вперед!» — отметила Лобышева.

Теперь ФК «Коломна» готов принимать новых учеников и продолжать традиции успешного футбольного клуба, воспитывая будущих чемпионов и вдохновляя молодежь на достижение новых высот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.