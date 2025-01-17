Ремонт спортивного комплекса «Мещера» стартовал в Егорьевске

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Новый 2025 год в Егорьевске начался с ремонта спортивного комплекса «Мещера». В ходе капремонта футбольное поле будет оснащено искусственным покрытием и системой подогрева, появятся новые беговые дорожки, установят модульные трибуны на 1 200 мест. Кроме того, комплекс будет оборудован современными раздевалками, мини-футбольным полем с обновленным газоном и освещением, а также двумя новыми зонами для воркаута, сообщает пресс-служба администрации округа.

Приведут в порядок и административное здание стадиона: заменят кровлю, отремонтируют фасад и внутренние помещения, обновят инженерные коммуникации. Рядом со стадионом появятся новая парковка и ограждение.

С самого начала ремонта проведение работ администрация взяла под контроль. Глава округа и его заместители регулярно посещают объект.

Предстоящее обновление принесет множество улучшений, которые сделают спорткомплекс более удобным для любителей спорта и проведения спортивных соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.