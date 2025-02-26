сегодня в 15:59

Ремонт спортивно-физкультурного центра «Гвардия» в Волоколамске выполнен на 90%

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила, как продвигается капитальный спортивного центра «Гвардия» на улице Энтузиастов. Работы здесь близятся к завершению. Общая строительная готовность достигла 90%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В обновленном центре будут проводиться тренировки по футболу, единоборствам, игровым видам спорта, легкой атлетике и другим дисциплинам. Здесь смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни», — отметила Наталья Козлова.

Строители уже завершили кровельные и фасадные работы, закончили отделку внутри центра, подготовили пол для укладки паркета, поставили двери.

Для обеспечения спортцентра теплом установили новую газовую котельную, провели канализацию и электричество, полностью подготовили систему водоснабжения. В административном корпусе сделали душевую и санузел.

Строить и ремонтировать спортивные объекты, проводить крупные мероприятия и популяризировать здоровый образ жизни помогает государственная программа «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.