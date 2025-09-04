Ремонт радиаторов и теплоизоляция: россияне начали утеплять дачи раньше обычного

В этом году россияне начали подготовку загородных домов к зиме раньше, чем обычно. Уже летом владельцы активно занимались утеплением и модернизацией инженерных систем, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

Самым большим спросом пользовались сантехнические услуги. За три летних месяца спрос на промывку труб и радиаторов отопления вырос на 49%. Кроме того, интерес к установке водонагревателей повысился на 43%, а к ремонту радиаторов — на 38%.

Это может быть связано с тем, что владельцы загородных домов хотят обслуживать системы отопления заранее, не откладывая на пик спроса, который приходится на осень.

Установкой электрокотлов владельцы домов стали интересоваться на 27% больше, заменой и проверкой теплосчетчиков — на 23%. Еще растет спрос на утепление: интерес к теплоизоляции труб повысился на 18%, к укладке теплоизоляции — на 16%.

Специалисты отметили и интерес россиян к работам с современными материалами: теплоизоляция пенополиуретаном стала популярнее на 14%, утепление пеноизолом —на 10%. Интерес говорит о том, что собственники стараются не только подготовить дом к зиме, но и оптимизировать предстоящие расходы на отопление.

Помимо инженерных работ, летом этого года вырос интерес к традиционным способам обогрева. Так, кладка печей стала популярнее на 11%, обустройство каминов — на 4%. Для многих это не только дополнительный источник тепла, но и элемент интерьера.