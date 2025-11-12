Ремонт отделения реанимации в Егорьевской больнице завершат до декабря

В отделении анестезиологии-реанимации Егорьевской больницы в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» продолжается ремонт. Как сообщил заместитель главного врача по хозяйственной части Михаил Жильцов, чтобы не приостанавливать прием пациентов, ремонтные работы разбиты на несколько этапов. Площадь в 1 000 квадратных метров была разделена на четыре части, и постепенно обновляют одну за другой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В отделении меняют напольное покрытие, устанавливают новые дверные блоки, красят стены и потолки, обновляют инженерные коммуникации. Ход работ контролирует главный врач учреждения Дмитрий Каприн и заместитель главного врача по общим вопросам Елена Михайловна Бойкова. Планируется завершить ремонт до декабря.

Ожидается, что после завершения ремонта условия в отделении значительно улучшатся, станет безопаснее и комфортнее как для пациентов, так и для персонала. Помещения будут выглядеть более светлыми и современными. Это необходимо, чтобы жители региона могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.