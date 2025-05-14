Ремонт Назарьевской бани в Одинцовском округе планируют завершить осенью 2025 г

В поселке Назарьево Одинцовского округа продолжается масштабная реконструкция местной бани, которая была построена почти 80 лет назад — в 1948 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее Назарьевская баня была общественной, сейчас объект в частных руках: владелец приступил к полному обновлению здания и прилегающей территории в 2023 году. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, открытия бани с нетерпением ждут не только жители Назарьево, но и соседних населенных пунктов.

«В рамках рабочей поездки в Назарьевское посмотрели, как идет реконструкция Назарьевской бани — одной из точек притяжения поселка. Здесь сделали новую кровлю, обустроили систему приточно-вытяжной вентиляции, выполнили основной объем фасадных работ. Работы идут активно. Сейчас собственник обустраивает внутренние помещения: парную, душевые, купель, массажный кабинет, кафе и зал с бассейном. Поддерживаю такие проекты. Это не просто восстановление здания — это возвращение мест, которые по-настоящему важны для наших жителей», — рассказал Андрей Иванов.

После реконструкции в Назарьевской бане увеличилась парная — в ней одновременно смогут разместиться порядка 40 человек. Также после ремонта планируется сделать летнее кафе. Завершение реконструкции всего объекта намечено на осень этого года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.