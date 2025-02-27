Ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь» проводят в Люберцах

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Люберцы ведутся работы по приведению в порядок памятников и мемориалов, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В настоящее время продолжаются ремонтные работы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» (Октябрьский проспект, д. 116) в Люберцах. Специалисты подрядной организации снимают старое гранитное покрытие памятника и проводят демонтаж брусчатки в зонах военной техники для дальнейшей переборки», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что также будет проведено благоустройство прилегающей к мемориальному комплексу территории, обустройство цветников и замена уличного освещения.

«Завершить ремонтные работы на мемориале «Вечный огонь» планируется ко Дню Победы», — подчеркнул Владимир Волков.

Сквер у мемориального комплекса «Вечный огонь» стал победителем всероссийского голосования «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.