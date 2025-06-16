Ремонт кровли на доме № 15 на улице Комсомольской в Люберцах вскоре завершат

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с жителями дома № 15 на ул. Комсомольской и проверил ход ремонтных работ на кровле МКД. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Как и обещали жителям дома № 15 по ул. Комсомольской на выездной администрации, встретились у них во дворе с подрядчиком. Основная претензия жителей, и она справедливая, — низкий темп работ по капремонту крыши. Ранее специалисты некачественно выполнили охранные мероприятия — ряд квартир после осадков залило. Управляющая компания совместно с подрядчиком составила акты — собственники пострадавших квартир, безусловно, получат компенсацию. Сейчас задача № 1 — скорейшее завершение работ, но, конечно же, без потери качества. Подрядчик пообещал в ближайшие дни усилить объект еще одной бригадой», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он подчеркнул, что сотрудники администрации вместе с жителями и УК будут следить за ходом работ и сроками исполнения.

В 2025 году в городском округе Люберцы капитально отремонтируют 204 многоквартирных дома — это один из самых больших объемов в Подмосковье. Уже завершен ремонт по 45 адресам: специалисты заменили 17 кровель, обновили 8 фасадов, в 20 домах заменили внутридомовые инженерные системы. Еще 57 МКД — в работе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.