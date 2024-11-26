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Ремонт кровли амбулатории в Шатуре закончат до конца года

В Шатуре в здании врачебной амбулатории в поселке Радовицкий ремонтируют кровлю. Работы проводятся по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья». Срок окончания работ — декабрь 2024 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ремонтные работы проводятся как внутри, так и снаружи кровли. Будет произведено укрепление каркаса, укладка металлочерепицы и утепление чердачного помещения, что в свою очередь исключит возникновение протечек», — рассказала заместитель главного врача по хозяйственной части Анна Баранова.

Программа «Здоровье Подмосковья» — одна из старейших в Московской области. Она реализуется под контролем губернатора Андрея Воробьева. В рамках программы строятся и ремонтируются медицинские учреждения, закупается оборудование, создаются условия для привлечения в область специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.