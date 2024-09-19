Ремонт кожно-венерологического диспансера в Ногинске выполнен на 95%

На втором этаже отделения расположена лаборатория, кабинет физиотерапии, конференц-зал. На третьем — стационарные палаты и процедурные, а также отделение для ВИЧ-пациентов.

«Мы продолжаем реализацию программы «Здравоохранение Подмосковья». В этом году ввели в эксплуатацию ФАП в деревне Тимково. Сейчас на финишную прямую вышли работы на втором и третьем этажах кожно-венерологического отделения, — рассказал Олег Шойко. — Помещения были перепрофилированы для удобства работы медперсонала. Есть отделение по работе с ВИЧ-инфицированными со своей лабораторией, картотекой, отдельным выходом».

В ходе ремонта были выполнены электромонтажные и сантехнические работы, произведена отделка стен и потолков, заменено напольное покрытие, во всех кабинетах установлены новые двери и окна. Осталось завести оборудование и мебель, завершить монтаж вентиляции.

«Эти изменения нас очень радуют. Во-первых, визуально приятно находиться в новых помещениях. Все сделано по брендбуку, по новым технологиям. Цвета мы сами выбирали, — поделилась заведующая отделением Ольга Раснюк. — По нашей просьбе проведена небольшая перепланировка. На этаже, где раньше находился стационар, нам сделали отдельное отделение для приема ВИЧ-пациентов».

Здание диспансера введено в эксплуатацию в 2004 году. В 2021 году по программе «Здравоохранение Подмосковья» был отремонтирован первый этаж. В мае 2024 года начался текущий ремонт 2-го и 3-го этажей. Работы будут завершены к 1 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.