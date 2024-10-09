Ремонт Яхромского терапевтического отделения Дмитровского округа завершен на 35%

В Яхромском филиале «Дмитровской больницы» продолжается масштабный капитальный ремонт терапевтического корпуса. Последний раз его проводили в 2009 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас активно идут работы по замене трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в санузлах, облицовке стен и полов плиткой, а также установке новых светильников. Кроме того, осуществляется монтаж новой канализационной системы и ремонт входной группы. Уже полностью заменено освещение на всех пяти этажах здания.

На данный момент выполнено 35% от запланированного объема работ. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный лично контролирует ход их выполнения.

Важно отметить, что ремонт спланирован таким образом, чтобы часть больницы всегда оставалась доступной для оказания всех необходимых медицинских услуг населению.

«Мы всегда уделяем большое внимание содержанию и оснащению «Дмитровской больницы» и ее филиалов. В этом году после текущего ремонта уже открыты два фельдшерско-акушерских пункта, закуплено 18 единиц современного медицинского оборудования. Также в этом году мы планируем завершить капитальный ремонт здания взрослой поликлиники «Дмитровской больницы» и активно занимаемся ремонтами в ее филиалах», — рассказал Илья Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.