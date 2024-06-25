Реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах завершат в 2025 году

«Стадион построен в 1965 году, за это время работ капитального характера не проводилось. В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева здесь будет оборудовано современное футбольное поле с подогревом, легкоатлетические дорожки, спортивные площадки для баскетбола, волейбола, воркаута и выполнения нормативов ГТО, удобные трибуны, которые смогут разместить более 1,5 тыс. человек, с залами единоборств и тяжелой атлетики. Также будет построен ФОК с универсальным спортивным залом, тренажерными и фитнес-залами», — отметил Волков.

Он пояснил, сейчас строители завершают монолитные работы на трибунах, на текущей неделе стартуют активные работы непосредственно на поле. Открытие стадиона «Торпедо» запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.