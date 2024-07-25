Реконструкцию стадиона «Орион» планируют завершить до конца 2024 года

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили ход работ по модернизации стадиона «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Они осмотрели футбольное поле и подтрибунные помещения спорткомплекса, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Стадион является важным спортивным объектом для этой части Балашихи. Для жителей Железнодорожного должна быть возможность заниматься в секциях и современных уютных спортзалах. Также мы осмотрели ледовую арену, где более 500 человек занимаются хоккеем и фигурным катанием, на летний период она полностью загружена. Планируется построить зимний крытый тренировочный комплекс по футболу. Надеемся, что все планы будут воплощены, а дети будут иметь возможность получать дополнительное образование и заниматься здесь спортом», — сказал Игорь Брынцалов.

Стадион «Орион» на Пионерской улице, 1а модернизируют по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». К строительным работам здесь приступили в начале 2023 года. Основная часть уже выполнена. Готово футбольным поле с беговыми дорожками и мачтами освещения, продолжается обновление трибун и подтрибунного пространства. Обновлённые трибуны смогут вместить почти 3 тысячи зрителей. В начале августа начнется установка сидений и гидроизоляция трибун, которые покроют огнезащитной краской.

«Все работы разделены на два этапа. На первом реконструируется непосредственно стадион и благоустраивается прилегающая территория. Первый и второй этажи подтрибунных помещений готовы на 90 процентов. На третьем этаже разместим вип-ложе и комментаторскую кабину. Кроме того, близится к завершению капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы с теннисным кортом. Рядом с ним восстанавливают площадки для тенниса, футбола и баскетбола, по периметру здания обновляют отмостку. На втором этапе модернизируется универсальный спортивный комплекс», — рассказал представитель компании-подрядчика, заместитель начальника управления строительного комплекса компании «БКС» Андрей Кириллов.

Завершить реконструкцию универсального спортивного комплекса с бассейном и двумя спортивными залами планируется в ноябре 2024 года. Рабочие меняют паркетное покрытие в помещениях, ведут черновую отделку. Готовность здания оценивается в 65%.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.