сегодня в 17:58

Реконструкцию школы № 1 в Королеве завершат к 1 сентября 2025 года

В Королеве ремонтируют школу № 1 и пристраивают к ней новое здание на 400 мест. Рабочие приступили к монолитным работам по заливке фундамента будущего школьного корпуса. Одновременно ведется обновление основного здания первой школы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

«На площадке задействованы 37 рабочих и 4 единицы техники. Ведется устройство фундаментной плиты нового учебного корпуса. Параллельно ведутся кровельные и фасадные работы на существующем здании. Работы идут в графике», — уточняется в сообщении.

В новой, современной трехэтажной пристройке расположатся блок начальной школы, столовая, актовый зал и медкабинет. С детьми здесь будут работать высококвалифицированные преподаватели, а также логопед-дефектолог, психолог и социальный педагог.

В основном здании сделают перепланировку, заменят окна, проведут кровельные и фасадные работы.

Между двумя корпусами для комфорта учеников построят отапливаемый крытый переход.

Обновленную школу № 1 в Королеве откроют к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.