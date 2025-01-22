Реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах выполнена на 50%

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах, которая проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Семья». Застройщик — комитет по физической культуре и спорту администрации Люберец, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы начались в августе 2023 года, а завершить планируют уже к третьему кварталу 2025 года. Сейчас стадион готов наполовину. Идут работы по установке ограждений, тепловых пунктов и инженерных сетей, а также ведутся фасадные и отделочные работы. Уже сформированы функциональные зоны: спорта, отдыха, парковки, а также зона застройки. Спортивный комплекс сможет принимать 112 человек за смену.

Трибуна стадиона рассчитана на 1 588 мест, она займет 2,2 тысячи квадратных метров. Также в рамках обновления строят физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, его площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров. Под трибунами разместятся секции футбола, единоборств и тяжелой атлетики. ФОК сможет обслуживать 70 человек за смену, а универсальный зал — 42 человека единовременно. Также планируется открытие секций силовых тренировок и фитнеса.

Территорию вокруг стадиона озеленят, высадив газоны, цветники, деревья и кустарники, а также благоустроят. Здесь появятся спортивные комплексы и скамейки.

Реконструкция главного объекта спортивной инфраструктуры Люберец позволит создать современное спортивное пространство, отвечающее всем требованиям безопасности и комфорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.