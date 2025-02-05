Реконструкция стадиона «Спартак» продолжается в Можайском округе

Масштабная реконструкция ожидает городской стадион «Спартак». Сейчас на объекте идут демонтажные работы и работает техника. Это необходимо для подготовки к следующей стадии — земляным работам, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

После проведения ремонтных работ спортивный объект преобразится. Здесь появятся трибуны на 1 562 места, большое футбольное поле, беговые дорожки, мультифункциональная спортивная площадка для баскетбола и волейбола.

«Особое внимание уделяем комфорту спортсменов и гостей округа — проектом предусмотрены удобные раздевалки с душевыми, парковки и места для автобусов», — отметил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Можайский стадион «Спартак» — любимое место не только футболистов округа, но и всех любителей спорта и здорового образа жизни.

«Очень ждем обновленный стадион! Так как наша деревня находится близко к нему, то мы очень часто его посещали. Я и сама с семьей заходила по вечерам — провести тренировку и даже побегать на дорожке», — поделилась староста деревни Исавицы Яна Молодкина.

Реконструкция стадиона проводится в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство социальной инфраструктуры».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.