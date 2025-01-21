Реконструкция ортопедического корпуса стоматологии стартовала в Подольске

В Подольске приступили к реконструкции ортопедического корпуса стоматологической поликлиники в Центральном районе на улице Красной. Все кабинеты оборудуют современной стоматологической техникой, сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение полугода капитально отремонтируют здание. Заменят вентиляцию и все коммуникации, обновят входную группу, окна, благоустроят прилегающую территорию. Приведут в порядок имеющиеся кабинеты, откроют дополнительные.

«Планируем расширить штат специалистов. Однозначно, качество диагностики и лечения станет значительно выше. Отмечу, что на время ремонта стоматологические услуги будут оказываться в соседнем корпусе на Революционном проспекте в доме 9/27», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее в корпус на Революционном проспекте поставили новое оборудование для внутриротового сканирования при зубном протезировании. Это более комфортная процедура без использования традиционной слепочной массы. Повышает комфорт пациента, дает высокую точность, улучшает коммуникации «врач-техник», сокращает сроки леения и помогает соблюдать чистоту.

Для оперативной записи на прием в поликлинике установлена новейшая телефонная станция, позволяющая администраторам отслеживать статус входящих звонков. Во взрослое и детское отделение на Кирова, 7, можно записаться на прием по ОМС по номеру 122. Новые единые номера для связи для Подольских отделений: +7 (495) 492-90-06.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.