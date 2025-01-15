Реконструкция ледовой арены завершается в Ледовом дворце округа Серпухов

Реконструкция ледовой арены в Ледовом дворце поселка Пограничный подходит к завершению. Глава Серпухова Сергей Никитенко выехал на объект, чтобы оценить качество выполняемых работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время ремонта был проведен демонтаж площадки, восстановление водостоков и дренажа, заменено холодильное оборудование, приобретены новая ледозаливочная машина и информационное табло.

На данный момент продолжается установка системы отопления в здании. Теперь катание на коньках, тренировки и матчи, как для спортсменов, так и для зрителей, будут проходить в более комфортных условиях.

Впереди — монтаж бортов, стекол, нанесение разметки, покраска ледового поля и заливка катка. Подрядчик установит новые скамейки для запасных игроков и судей. Планируется обновить баннеры с изображением известных хоккеистов и фигуристов.

«В рамках проекта Минспорта Московской области «50 умных ФОК» в целях безопасности установят на объекте камеры с высокой степенью четкости, совместимые с программным обеспечением для идентификации лиц. Опыт работы с таким оборудованием в Серпухове уже есть: аналогичные камеры наблюдения уже успешно функционируют в ФОК «Звезда», — прокомментировал Сергей Никитенко.

Ледовая арена в п. Пограничный пользуется большим спросом среди спортсменов и любителей активного отдыха. Они по достоинству оценят модернизацию ледового комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.