Реконструкция детсада в Химках выполнена на 50%

В Химках продолжается реконструкция детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте. Строительная готовность объекта — 50%. Ход работ проверили сотрудники профильных ведомств администрации и родители дошкольников. В составе комиссии — муниципальный депутат Юлия Ишкова, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядчик рассказал, что на данном этапе готовность составляет 50%. Специалисты уже завершили строительно-монтажные работы и приступили к обустройству внутренних помещений» — поделилась Юлия Ишкова.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 320 мест. В планах — обустроить кабинеты для развивающих занятий, спальни, игровые зоны для детей разных возрастов, медицинский пункт.

«В настоящее время работы ведутся сразу по двум направлениям: это обустройство тепло- и горячего водоснабжения, а также по обустройству инженерных внутренних сетей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец лета — начало осени текущего года», — рассказал руководитель управления строительства администрации городского округа Химки Роман Глаголев.

Реконструкцию проводят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Чтобы не прерывать учебный процесс, детей на время ремонта распределили по другим дошкольным учреждениям округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.