Опубликован рейтинг округов Москвы по самым продаваемым новостройкам

В декабре 2025 года больше всего самых продаваемых новостроек оказалось в ЗАО — совокупное количество проданных квартир в топ-3 ЖК здесь составило 654. На втором месте оказался ЮАО (455 реализованных лотов в проектах, попавших в топ-3), на третьем месте с минимальным отставанием расположился НАО (440 квартир), сообщили РИАМО в компании VSN Group, которая подготовила рейтинг округов Москвы по самым продаваемым новостройкам.

В ЗАО больше всего квартир (509) в декабре прошлого года было продано в семейном квартале комфорт-класса «Лучи 2.0» в районе Солнцево (девелопер — ЛСР), и это стало абсолютным рекордом для Москвы. Покупателей привлекают доступные цены (стоимость студии площадью 20 кв. м стартует с 10 млн рублей), богатство планировок, возможность выбора отделки, интересная архитектура, наличие нескольких крупных парков поблизости. Второе место по округу занял премиум-класс — ЖК River Park Кутузовский в районе Дорогомилово от «Аеон Девелопмент», где продали 90 квартир. Третье место досталось ЖК «СберСити» в Рублево-Архангельском (девелопер — Сбер), здесь было куплено 55 лотов.

В ЮАО больше всего квартир (196) реализовано в проекте бизнес-класса ЗИЛАРТ (девелопер — ЛСР) в Даниловском районе. Лидерство вполне ожидаемое: это один из самых масштабных проектов КРТ, предлагающий оригинальные архитектурные решения и крайне развитую инфраструктуру, в том числе уникальную для Москвы (образовательный центр, экспериментальный технопарк, музейно-выставочный центр с концертным залом, собственный ТЦ), а также широкую продуктовую линейку квартир. Кроме того, половина территории ЗИЛАРТа отдана под зеленые пространства — здесь расположены парк «Тюфелева роща» и парк на набережной Марка Шагала. На втором месте в округе оказался ЖК бизнес-класса «ВЕЙВ» также от ЛСР, расположенный в районе Москворечье-Сабурово — здесь продали 147 квартир. Наконец, третью строчку занял проект комфорт-класса «Квартал Герцена» (девелопер — «Брусника») в Бирюлеве Восточном со 112 реализованными лотами.

В НАО в декабре самым востребованным у покупателей стал ЖК бизнес-класса «Детали» от Plus Development, в котором было продано 250 квартир, и это второй результат в целом по Москве после «Лучи 2.0». Проект возводится в Филимонковском поселении, концепция предусматривает авторскую архитектуру, функциональные планировки и широкий спектр сервисов для жителей комплекса (фитнес-рум, коворкинг, детский клуб). Второе место досталось ЖК «Первый Московский» в городе Московский (девелопер — «Абсолют Недвижимость»). Проект позиционируется как «город-парк», здесь продано 97 квартир. На третьем месте с небольшим отрывом — ЖК «Саларьево Парк» в Коммунарке (девелопер — ГК ПИК) с 93 нашедшими своих собственников квартирами.

«ЗАО привлекает клиентов по нескольким причинам. Во-первых, это один из самых экологически благоприятных округов Москвы — здесь расположены Парк Победы, Воробьевы горы, природный заказник „Долина реки Сетунь“, парк „Москворецкий“, Филевский парк и др., при этом крупных промышленных предприятий мало. Во-вторых, с инфраструктурой тоже все хорошо — и социальной, и коммерческой. В-третьих, округ расположен близко к центру столицы и обладает прекрасной транспортной доступностью. Наконец, одним из основополагающих факторов является разнообразие предложения в силу реализации масштабных жилых проектов, а чем больше выбор, тем шире ценовая линейка», — отметила руководитель департамента консалтинга и аналитики VSN Group Дарья Цыганкова.

