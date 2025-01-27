Рейтинг кадастровых инженеров по итогам 2024 года опубликован в Подмосковье

Управление Росреестра по Московской области опубликовало рейтинг кадастровых инженеров по итогам 2024 года. В итоговый рейтинг за 2024 год вошли 3 157 специалистов, осуществляющих кадастровую деятельность на территории Московской области, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Рейтинг представляет собой удобный инструмент для выбора специалиста, позволяющий оценить результаты его профессиональной деятельности, включая количество положительных решений, а также случаев отказа и приостановления кадастрового учета по подготовленным межевым и техническим планам.

Управление Росреестра по Московской области рекомендует гражданам Подмосковья ознакомиться с рейтингом перед заключением договора на выполнение кадастровых работ.

Формирование рейтинга кадастровых инженеров призвано повысить качество предоставляемых услуг в регионе и минимизировать риски для граждан при оформлении документации.

«Одним из ключевых направлений деятельности управления является активное взаимодействие с представителями профессионального сообщества кадастровых инженеров. Это способствует повышению качества подготавливаемых документов для осуществления учетно-регистрационных действий, а также позволяет гражданам и организациям получать услуги Росреестра в максимально короткие сроки и надлежащего качества», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров можно на официальном сайте Росреестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.