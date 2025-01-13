Реализация госпрограммы Подмосковья «Жилище» продолжается в Раменском округе

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в торжественной обстановке вручил именные сертификаты на социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодым и многодетным семьям округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приятные заботы в новом году ждут семь семей. Кто-то уже осуществил выбор жилья, а кто-то планирует потратить выплату на строительство своего дома. Для каждого человека улучшение жилищных условий является важнейшим этапом в жизни. В России этому вопросу уделяют особое внимание, для этого и существуют подобные социальные программы.

Раменский муниципальный округ в течение 17 лет принимает активное участие в этой программе, при помощи которой уже 117 молодых семей получили и реализовали выплаты.

«Поздравляю семьи с таким значимым событием, желаю счастья и процветания! Пусть в ваших новых домах всегда звучит радостный детский смех!» — написал Эдуард Владимирович в социальных сетях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.