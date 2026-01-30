Развиваем торгово-сервисную инфраструктуру новых микрорайонов Подмосковья

Направление строительства коммерческих объектов сколковской компании «Каросамо» приобретает у застройщиков или муниципалитетов в собственность или долгосрочную аренду участки земли для строительства объектов торгово-сервисной инфраструктуры. О корпоративной программе развития инфраструктуры Подмосковья рассказывает директор направления Павел Шподарев.

— Павел Петрович, какова миссия вашего направления?

— Миссия — повышения качества жизни для «граждан» Подмосковья в части создания инфраструктуры для предоставления широкого спектра торговых и сервисных услуг шаговой доступности.

В Подмосковье в рамках государственных и коммерческих программ строятся новые микрорайоны — по темпам жилищного строительства из года в год Московская область лидирует в стране. Так как микрорайоны и жилые комплексы создаются по модели комплексного развития территорий, помимо жилых домов строятся и инфраструктурные объекты. Возникает такая потребность и в микрорайонах/жилых комплексах, которые не относятся к новостройкам — построены некоторое время назад, но, возможно, без учета задач комплексного развития территорий.

Это как объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, которые создаются государством, так как объекты торгово-сервисной инфраструктуры — то есть магазины шаговой доступности, продовольственные, промтоварные, магазины товаров для дома, комбинаты бытового обслуживания, досуговые центры, центры обучения, занятия спортом и другие, которые создаются в сотрудничестве с муниципалитетами и застройщиками социально ответственными коммерсантами, такими как мы.

Наша компания приобретает участки земли у застройщиков или муниципалитетов в собственность или долгосрочную аренду и строит на них объекты торгово-сервисной инфраструктуры.

— Торговые объекты для сети «Пятерочка»?

— Для «Пятерочек», «Магнитов», магазинов других ритейловых сетей. Чаще всего объекты у нас арендуют или берут в субаренду именно сети продовольственного ритейла.

Объекты должны отвечать массе требований — это и подключение к энергетической и коммунальной инфраструктуре, и требования к самому объекту: привлекательный, современных объект, просторный торговый зал, удобный для размещения товаров различных категорий, разумеется, со складскими помещениями, холодильником — то есть с возможностью хранения товаров.

— А как выстроен проектно-строительный процесс?

— У нас отработана система создания объектов, которая позволяет строить быстро и качественно, контролировать себестоимость проектирования и строительства. Работаем с несколькими сильными проектными фирмами — например, «ИР-проектом». У нас несколько надежных подрядчиков по выполнению строительно-монтажных работ, с которыми сотрудничаем долгие годы — никаких нареканий по качеству, надежности, оптимальная себестоимость работ, оптимальные сроки. Все, что необходимо для эффективной бизнес-модели.

Вместе с муниципалитетами мы решаем социальную задачу — повышение доступности торгово-сервисных услуг. А застройщикам позволяем решать коммерческие — повышение коммерческой привлекательности жилищных комплексов за счет качественной и разнообразной инфраструктуры.

У нашей команды многолетний разнообразный опыт создания торговых объектов в Подмосковье, построены и эксплуатируются десятки объектов по всему Подмосковью. Разумеется, мы приобретаем, прежде всего, инвестиционно-привлекательные участки — это в первую очередь ближнее к Москве и «среднее» Подмосковье. Условия привлекательности во много зависят от продавца участка для строительства: в его силах создать необходимые условия для инвестирования в покупку участка с нашей стороны.

Мы заинтересованы в системном сотрудничестве с муниципалитетами и крупными застройщиками, чтобы создавать объекты торгово-сервисной инфраструктуры на всех их участках.

Готов лично проконсультировать по всем возникающим вопросам +7 985 281-67-77, имейл — Shpodarev@mail.ru.

Фото - © Объект ООО «Каросамо» «Магнит» в коттеджном поселке Мечта село Озерецкое Фото - © Строяшийся объект ООО «Каросамо» будущий магазин сети «Магнит» в Монино