Рассрочка с первоначальным взносом 20% действует в ЖК «Тетрис» в Красногорске

ГК «Садовое кольцо» предлагает новые варианты комфортных программ для своих клиентов. Теперь покупатели могут оформить беспроцентную рассрочку на квартиры в самом ярком жилом квартале Красногорска сроком на шесть месяцев.

Для удобства компания предоставляет два варианта беспроцентных рассрочек. В первом варианте клиент в течение полугода ежемесячно оплачивает равными частями оставшиеся 80% от суммы сделки. Второй вариант предусматривает ежемесячный платеж в размере всего 50 тысяч рублей, а остаток суммы вносится не позднее 1 декабря 2025 года.

Клиентам, которые хотели бы более длительных сроков оплаты, ГК «Садовое кольцо» предлагает рассмотреть процентную рассрочку. Ее срок действия увеличен до 15 месяцев, но начиная с 7-го месяца на невыплаченный остаток суммы сделки начисляется 1,5%. При досрочной оплате пересчет процентов не производится. Первоначальный взнос такой же, как в случае с беспроцентной рассрочкой, — 20%.

ЖК «Тетрис» включает девять жилых башен на въезде в Красногорск, пять из которых уже сданы. Выигрышная локация ЖК сочетает развитую инфраструктуру района и транспортную доступность — станция МЦД «Павшино» находится в двух минутах пешком, а удобные выезды на ключевые магистрали обеспечивают легкий доступ к центру Москвы.

В самом ЖК «Тетрис» спроектирован удобный внутренний двор для семей с детьми: территория новостройки будет закрыта от посторонних, свободна от машин и разбита на функциональные зоны, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых жителей. На территории муниципальной школы рядом с домом будет большой открытый спортивный кластер на свежем воздухе, где ребята смогут играть после уроков. В непосредственной близости расположены пять крупных парков, включая Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды».