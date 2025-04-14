Рассрочка дает покупателю недвижимости возможность пережить время высокой ставки

Финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в беседе с инвестором Игорем Шимко рассказала о программах рассрочки, которые предоставляет компания покупателям. По словам Голубничей, в «Самолете» доля рассрочек в среднем по всему портфелю составляет не более 27%. При этом компания находит различные способы поддержки клиентов. Посмотреть полное интервью можно на YouTube .

Как отметила Голубничая, сейчас компания планирует снижать долю рассрочек до уровня 20%.

«Текущая доля рассрочки очень высокая на проектах бизнес-класса, но это скорее норма. Бизнес-класс, премиум-класс, ИЖС, Select, NOVA - всегда с высокой долей рассрочки, все остальное держится на уровне 20-25%. В среднем по всему портфелю - не больше 27% в пиковом месяце», - рассказала Голубничая.

Финансовый директор ГК «Самолет» также рассказала про удобство системы скоринга клиентов, которую использует компания.

«Рассрочка дает покупателю возможность пережить время высокой ставки. И если мы понимаем, что клиент точно закредитуется через какое-то время по ипотеке, мы пережидаем это время, видим финансовое состояние, проводим скоринг в нашем банке и потом, если ставка снизится и ипотека станет доступной, мы переведем клиента на ипотечную программу», - пояснила Голубничая.

Таким образом, рассрочка не сохраняется в БКИ, так как кредит не выдан, но обязательство потенциальное есть, заключила финдиректор.