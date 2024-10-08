Раменской землевладелице не удалось опротестовать изъятие части участка

сегодня в 14:33

Московский областной суд вынес апелляционное определение в споре о незаконном формировании земельного участка в Раменском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ранее Раменская городская прокуратура по информации из Минэкологии Московской области провела проверку в сельском поселении Сафоновское, в результате которой установлено, что часть земельного участка, принадлежащего гражданке, имеет наложение на прибрежную защитную полосу и водоохранную зону реки Дорка, которые отчуждению не подлежат

Раменский городской суд вынес решение об изъятии спорной части участка из незаконного владения, однако гражданка подала жалобу в областной суд, настаивая на том, что первая инстанция допустила процессуальные ошибки, а экспертиза неправильно определила площадь земель, попадающих в водоохранную зону реки.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд оставил в силе предыдущее решение. Все, что удалось гражданке — добиться незначительного снижения площади земель, изъятых из ее владения.

В силу требований Водного кодекса России земли в границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон являются государственной собственностью и приватизации не подлежат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.