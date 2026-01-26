Раменский, Истра и Дмитровский округа лидируют по регистрации недвижимости в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья зарегистрировали 91 424 объекта недвижимости, лидерами стали Раменский, Истра и Дмитровский округа, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году в Московской области зарегистрировали 91 424 объекта недвижимости, включая 66 834 частных дома общей площадью 9,7 млн кв. м. Налоговый потенциал зарегистрированных объектов составил 310 млн рублей.

Среди муниципалитетов лидируют Раменский округ — 7 565 объектов, из которых 5 810 индивидуальные жилые дома площадью 808 тыс. кв. м и налоговым потенциалом 25,2 млн рублей. В Истре зарегистрировано 6 534 объекта, из них 4 825 — индивидуальные дома площадью 874 тыс. кв. м, налоговый потенциал — 29,5 млн рублей. В Дмитровском округе на налоговый учет поставлено 6 088 объектов, из них 4 177 — индивидуальные дома площадью 557 тыс. кв. м, налоговый потенциал — 17,1 млн рублей.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что рост числа зарегистрированных объектов связан с изменениями в законодательстве. С 1 марта прошлого года частные застройщики обязаны ставить жилье на кадастровый учет и оформлять право собственности сразу после завершения строительства. Ранее такое требование отсутствовало, что приводило к большому количеству незарегистрированной недвижимости.

Местные администрации теперь могут выявлять незарегистрированные объекты с помощью анализа архивных данных и запросов в налоговые органы. После подтверждения существования объекта информация вносится в Единый государственный реестр недвижимости, что способствует прозрачности рынка и предотвращает налоговые нарушения.

Для оформления недвижимости в Подмосковье можно обратиться в МФЦ, Росреестр или воспользоваться услугой «под ключ» через БТИ Московской области.

