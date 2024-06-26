Рафик Загрутдинов: семь поликлиник возводят и проектируют в столице

В границах старой Москвы идет проектирование и строительство семи поликлиник. Их возведут за счет средств городского бюджета, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов уточнил, что в этом году планируют закончить строительство городской поликлиники на 750 человек в смену. Она будет находиться на улице Вавилова.

Уже начали строительство трех поликлиник — детской на 320 посещений в смену в районе Крюково в Зеленограде и стоматологической поликлиники на 642 посещения в Перове. Медучреждения строят в рамках программы реновации. Помимо этого, в районе Некрасовка появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений.

«Еще три сейчас проектируются: детско-взрослая поликлиника на 560 посещений в Раменках, взрослая поликлиника на 750 посещений в районе Головинский на улице Онежской, которую построят в рамках программы реновации, а также детская поликлиника на 410 посещений в Лефортове на 2-й улице Синичкина. Последнюю возведут в рамках комплексного развития территорий», — уточнил Загрутдинов.

Поликлиники возводят по новому столичному стандарту.