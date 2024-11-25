Рафик Загрутдинов рассказал, как оборудуют новый учебный корпус на улице Правды

В Беговом районе столицы заканчивается возведение нового образовательного корпуса на 400 учеников. Объект начнет работу в 2025 году, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Общая площадь трехэтажного учебного корпуса по адресу: улица Правды, владение 1а, составляет свыше 6,8 тыс. кв. м. Открытие нового здания создаст дополнительные 200 мест для школьников и столько же для дошкольников», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что объект позволит улучшить социнфраструктуру Беговой.

Благодаря открытию учебного корпуса жители района получат условия для доступного и качественного образования. Школьный блок будет включать кабинеты педагога-психолога и логопеда, медицинский пункт, а также учебные кабинеты. В здании оборудуют обеденный зал.

Кроме того, в здании оборудуют современную медиатеку и спортзал-трансформер — его в случае необходимости можно будет превратить в зал проведения мероприятий с телескопическими креслами.

В зоне игровых площадок на территории корпуса одну из стен украсили ярким панно-граффити с сочетанием множества линий и форм.

Дошкольное отделение будет включать игровую, буфет и спальную. Также оборудуют места для развивающих занятий и кружков, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога и логопеда.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про развитие социнфраструктуры на севере Москвы. В Бескудниковском районе построят детсада на 350 мест.