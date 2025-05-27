Работы по возведению новых домов в ЖК «Героев» в Балашихе идут полным ходом

В корпусе 407 сейчас идут работы по отделке квартир. В 408 монтируют светопрозрачные конструкции, лифтовое оборудование, ведется черновая отделка и устройство кровли. В корпусе 409 продолжается каменная кладка внутренних и наружных стен, параллельно идут инженерные работы и отделка МОП. В 411-м продолжается возведение несущих конструкций. В 412-м — устройство каменной кладки внутренних и наружных стен, внутренних инженерных сетей и кровли, монтаж оконных блоков. В корпусе 413 также идет устройство каменной кладки.

Жилой комплекс расположен рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь сочетаются тишина природы и удобство городской жизни. Уже работает детский сад на 250 мест, введены в эксплуатацию школа на 1320 учеников и еще один садик на 220 малышей. На территории комплекса предусмотрены зоны для прогулок, спортивные и детские площадки.

Проект получил признание и на профессиональном уровне: по итогам 2024 года ЖК «Героев» стал победителем конкурса «ТОП ЖК-2024», заняв первое место в номинации «Лучший жилой комплекс Московской области».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.