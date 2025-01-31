Работы по монтажу коммуникаций строящегося детсада стартовали в Красногорске

В Красногорске на улице Циолковского начался новый этап реконструкции детского сада на улице Циолковского. На объекте площадью 1 700 квадратных метров работают 15 специалистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже полностью завершены работы по демонтажу старых конструкций и вывозу строительного мусора. Также выполнено армирование и утепление стяжки пола, проведена перепланировка всех помещений.

По словам главного инженера, уже выполнена перепланировка, сейчас готовят системы электропроводки, строительная готовность составляет 18%.

В рамках капитального ремонта будут модернизированы внешний вид здания, инженерные системы, сантехническое оборудование и отопительные приборы. Восстановят напольные покрытия, потолочные конструкции, окна и двери.

Обновленный детский сад ориентировочно планируется открыть в III квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.