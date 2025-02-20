Работы по капремонту завершили на 50% в одной из школ Наро-Фоминска

В поселке Васильчиново Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт здания «Васильчиновской школы». Общая стройготовность по всем видам работ составляет 51%, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета Московской области.

Рабочим предстоит произвести комплекс строительно-монтажных работ в двухэтажном здании, площадь которого 1 820 квадратных метров. В них задействованы более 50 рабочих.

«В настоящее время кровельные работы завершены на 93%, фасадные работы на 64%. В здании ведется монтаж перегородок в пищеблоке, предчистовая отделка помещений, монтаж электроснабжения, слаботочных систем, водоснабжения и канализации», — уточняется в сообщении.

Общая площадь школы 1 820,2 кв. м., здание было построено в 1965 году.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп. Подрядчик заменит системы отопления, вентиляции, канализации, проведет внутренние работы. Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей территории, закуплена новая мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.