Рабочие завершили строительство детского сада на 350 мест в Ленинском округе

Этот крупный социально значимый объект станет центром развития и воспитания маленьких жителей ЖК «Горки Парк». Площадь основного трехэтажного корпуса учреждения дошкольного образования превышает 4,7 тыс. кв. метров.

Здесь предусмотрено все необходимое для комфортного и безопасного пребывания воспитанников и персонала: 14 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет, группа раннего возраста до 3 лет, административные и хозяйственные помещения, обеспечивающие бесперебойную работу учреждения, пожарный и охранный посты для обеспечения безопасности.

Также предусмотрены пищевой и медицинский блоки, где будут следить за здоровьем и питанием малышей, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога для индивидуальной работы с детьми.

В настоящее время инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области готовят заключение о его соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.