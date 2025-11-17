Рабочие завершили первый этап капремонта поликлиники в Ивантеевке

На улице Толмачева в Ивантеевке округа Пушкинский завершен первый этап капитального ремонта взрослой поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Пушкинская больница имени профессора Владимира Николаевича Розанова». В отремонтированные помещения ведется поставка мебели, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

В ходе капитального ремонта провели замену инженерных сетей, оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования, провели кровельные и фасадные работы.

После передачи отремонтированных помещений медикам, подрядчик приступает ко второму этапу работ — по выполнению капремонта оставшихся помещений поликлиники.

Срок завершения работ второго этапа — 2026 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.