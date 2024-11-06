Рабочие завершают строительство детского сада на 170 мест в Солнечногорске

Строительство детского дошкольного учреждения проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. Детский сад расположен в рабочем поселке Андреевка в Солнечногорске. На данный момент в здании завершили отделочные работы и расставили мебель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь трехэтажного здания составляет около 3-х тысяч кв. метров. Внутри обустроены просторные игровые и спальни, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и врача, помещения для кружков, административные и технические зоны.

На территории установлены теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, организовано парковочное пространство для родителей.

Детский сад рассчитан на девять групп, в том числе подготовительную. Он будет готов вместить 170 воспитанников.

По окончанию строительства учреждение планируют принять в муниципальную собственность, что устранит дефицит мест в дошкольных учреждениях в Андреевке. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2024 год.

В городском округе Солнечногорск в 2024 году открыли детский сад на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2 площадью 5 тыс. кв. метров, а годом ранее — по соседству с Андреевкой, в деревне Голубое, распахнуло двери дошкольное учреждение на 105 малышей. Как сообщил глава городского округа Константин Михальков, планируется возвещение еще одного детского сада в Голубом.

«Мы подтвердили потребность на строительство детского сада на 300 мест в министерстве образования области. Сейчас определяем земельный участок, на котором он будет построен», — отметил Михальков.

Также в 2024 году в деревне открыли самую большую и технологическую школу в округе на 1 375 мест. Ее построили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Образование».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.