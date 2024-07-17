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Рабочие завершают монолитные работы на строительстве ФОКа в Раменском округе

Новый объект спорта на улице Махова в Раменском строится в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На сегодняшний день завершаются монолитные работы, стройготовность объекта составляет около 40%. Общая площадь составит более 3,8 тыс. кв. метров.

«Сейчас идет армирование последней балки бадминтонного корпуса, в ближайшие дни приступим к заливке. Выполняются работы по подготовке к монтажу кровли. Также производится кирпичная кладка административного корпуса, цокольного этажа и бассейна. Идут работы по подведению холодного водоснабжения — врезку в колодец уже произвели. В настоящий момент выполняются мероприятия по обустройству хозбытовой и ливневой канализации», — прокомментировал ситуацию на стройплощадке начальник производственного участка ООО «Воздвижение».

В спортивном комплексе предусмотрены зал для бадминтона и плавательный бассейн, тренерские, конференц-зал, медблок. Также будет произведено благоустройство прилегающей территории и построена парковка.

Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Раменском планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.