Рабочие выполнили демонтажные работы на 60% в школе № 5 Лобни

В рамках президентского проекта по капремонту объектов образования в школе № 5 Лобни продолжается капитальный ремонт. Рабочие уже почти завершили демонтаж внутренних конструкций, таких как стены, полы, окна и двери. Демонтажные работы начались 26 июня и на данный момент выполнены на 60%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Капитальное строительство включает в себя процессы демонтажа и монтажа новых покрытий и стен без изменения основных конструкций здания. В настоящее время третий и второй этажи школы полностью демонтированы. В здании сняты стяжки полов и оконные и дверные заполнения, убран штукатурный слой», — уточняется в сообщении.

В настоящее время на стройке трудятся 29 человек. Рабочие, помимо пневматического инструмента, используют электрический инструмент, с помощью которого они проводят аккуратный демонтаж окон.

Здание школы № 5 на улице Авиационная было построено в 1960 году и имеет общую площадь 3 832,2 кв. метров.

В рамках капитального ремонта будет осуществлены обновление фасада и кровли здания, замена всех инженерных систем и сантехнического оборудования, а также внутренняя отделка помещений. Кроме того, приобретут современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала и пищеблока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.