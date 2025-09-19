сегодня в 15:30

Рабочие приступили к общестроительным работам в Подольском центра детского творчества

На улице Школьная, д. 10/1, микрорайона Климовск подмосковного Подольска продолжаются работы по капитальному ремонту центра детского творчества. Строители заканчивают демонтажные работы и приступили к общестроительным, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью. В центре творчества будут созданы все условия для занятий ребят творчеством и музыкой.

Завершат все работы на объекте в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.