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Рабочие приступили к капремонту кровли техникума в Наро-Фоминске

Рабочие приступили к капитальному ремонту учебного корпуса Наро-Фоминского техникума в деревне Алабино, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы и профинансированы за счет средств бюджета Московской области.

«По итогам конкурсных процедур контракт на проведение работ заключен с ООО «СВОД». Проектом предусмотрен капитальный ремонт кровли площадью 3 400 кв. метров», — уточнили в сообщении.

Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.