сегодня в 18:14

Рабочие приступили к фасадным работам здания Алабинской школы в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском г. о. в п. Калининец продолжается капитальный ремонт здания Алабинской школы им. Героя Российской Федерации С. А. Ашихмина. На данный момент строительная готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 90 рабочих и 3 единицы техники. В настоящее время подрядчик выполняет монтаж водоснабжения, электроснабжения и слаботочных систем, фасадные и кровельные работы, укладку настенной и напольной плитки устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

В рамках капремонта все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель.

Общая площадь здания составляет порядка 9 тысяч квадратных метров.

Образовательное учреждение откроется для учеников с 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.