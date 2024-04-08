Рабочие приступили к благоустройству территории новой школы в Котельниках

Рабочие начали благоустраивать территорию школы на 2 000 мест в мкр. Парковый подмосковных Котельников. К началу учебного года большая школа откроет свои двери. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

Объект возводится в рамках региональной госпрограммы.

В работах задействованы более 350 рабочих и 15 единиц спецтехники. Продолжают фасадные, кровельные и отделочные работы, монтируют внутренние и наружные инженерные сети. Также подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Сдать объект планируется к 1 сентября 2024 года.

В 4-этажном здании новой школы будет 80 основных и 33 специализированных кабинета, актовый зал на 630 мест, столовая, 4 спортзала, библиотека с читальным залом, лаборатории и мастерские. Все учебные помещения будут оснащены современной мебелью и оборудованием.

Это первая школа в новом жилом комплексе. С ее открытием у детей появится возможность обучаться в пешей доступности от дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.