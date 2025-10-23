Путин подчеркнул, что не все россияне желают жить в лесу

Глава России Владимир Путин, обсуждая развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, подчеркнул, что не все россияне хотят жить в лесу. При этом в стране и дальше будут развивать эту сферу, сообщает РИА Новости.