Путепровод планируют построить в Орехово-Зуевском округе к 2029 году

В Подмосковье продолжается реализация программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Так, в Орехово-Зуевском округе к 2029 году планируют построить путепровод, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству путепровода в Орехово-Зуевском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Строительство путепровода в створе ул. С. Морозова — пр. 30-й Казармы в г. Орехово-Зуево в Орехово-Зуевском городском округе».

Планируется в рамках проведения закупки модернизировать улично-дорожную сеть общей протяженностью 1100 метров. Ориентировочная площадь устройства тротуаров — 4 950 кв. м. Также планируется установка шумозащитных экранов. Окончательные объемы будут уточняться при разработке проектной документации.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2029 году.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.