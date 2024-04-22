Пушкинская «Единая Россия» ведет мониторинг строительства новой школы в Заветах Ильича

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан вместе с директором МКУ «Управление капитального строительства» Людмилой Конопатченковой посетили строительство школы в Заветах Ильича и пообщались с подрядчиком. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии "Единая Россия".

Здесь на территории площадью более 11000 кв.м. идет строительство школы на 550 мест. В проведении работ задействованы более 150 рабочих и 5 единиц спецтехники.

«Проект строительства трехэтажной школы предусматривает размещение 36 классов, лаборантских, медицинского блока, места приема пищи на 275 человек, актового зала на 200 мест и двух спортивных, а также библиотечно-информационного центра. Кроме того, территория учреждения будет благоустроена и обретет площадки для занятий спортом и проведения мероприятий», — сказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Пушкинского Михаил Ждан.

Планируется, что школа в Заветах Ильича распахнет свои двери для школьников уже 1 сентября этого года. В настоящий момент все работы идут по графику, без каких-либо отклонений.

По словам депутата Мособлдумы, благодаря комплексному подходу к реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа», партийному активу удается создавать комфортные и безопасные условия для учащихся образовательных и спортивных учреждений не только в городах Подмосковья, но и по всей России.

Среди наказов жителей, которые легли в основу Народной программы партии, более 450 предложений – в сфере образования. Среди них – капитальные и текущие ремонты зданий школ и детских садов, строительство новых учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.