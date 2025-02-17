Пуртов: жители Москвы могут купить на торгах свыше 100 машино-мест в ЗАО

Автовладельцам предоставлена возможность приобрести более 100 парковочных мест в ЗАО на городских торгах. Машино-места расположены как в многоуровневых паркингах, так и в подвальных помещениях жилых домов. Об этом сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Свое парковочное место — это очень удобно, а приобретение его у города — юридически прозрачная и безопасная сделка, которая проводится полностью в режиме онлайн. В настоящее время на городских торгах доступно 104 машино-места на западе Москвы: в районах Кунцево, Можайский и Солнцево. 84 из них находятся в паркингах на улицах Витебской, Беловежской, Производственной и на Боровском шоссе», — сказал Пуртов.

Он добавил, что еще 20 парковочных мест располагаются в жилых домах на улицах Кубинка, Щорса, Молодогвардейская и Ярцевская.

Площадь парковочных мест варьируется от 12,6 до 29,8 кв. м. Наибольшее количество лотов представлено в паркингах по адресам: Беловежская улица, д. 12 (32 лота), и Витебская улица, д. 11 (49 лотов). Оба здания расположены недалеко от МКАД, вблизи пересечения с Можайским шоссе.

Прием заявок на участие в торгах заканчивается в период с 24 февраля по 21 марта, а сами аукционы состоятся с 5 марта по 2 апреля. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва активно выставляет на продажу городское имущество, а вся информация о лотах, включая фотографии, документы и условия реализации, доступна на Инвестиционном портале столицы в разделе«Имущество от города».