Пуртов: шесть коммерческих помещений доступны на городских торгах в Южном Бутове
В Южном Бутове инвесторы могут приобрести шесть коммерческих помещений. Объекты имеют свободное назначение, их площадь варьируется от 126,3 до 217,4 кв. м. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он уточнил, что приобретение недвижимости напрямую у города минимизирует риски предпринимателей.
«Приобретение недвижимости напрямую у города минимизирует риски предпринимателей. Это гарантирует чистоту и прозрачность сделки, отсутствие посредников и оперативность процедур, которые проходят онлайн от подачи заявки до подписания документов. Сейчас инвесторов, желающих открыть или расширить бизнес на юго-западе Москвы, могут заинтересовать шесть коммерческих объектов, доступных на аукционах и подходящих для разных проектов. Например, для спортивной студии, заведения общественного питания, магазина, пункта выдачи заказов или центра красоты и здоровья», — отметил Пуртов.
Глава департамента уточнил, что прием заявок на участие в торгах продлится до 14 ноября, а сами аукционы и подведение итогов пройдут 25 ноября.
Помещения расположены по адресам: Чечерский проезд, д. 28, к. 1 и 2. Все объекты находятся на первых этажах и подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям. Чтобы принять участие в торгах, нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
В столице на торги выставляют различное имущество, витриной которого является городской инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.