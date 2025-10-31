Пуртов: шесть коммерческих помещений доступны на городских торгах в Южном Бутове

В Южном Бутове инвесторы могут приобрести шесть коммерческих помещений . Объекты имеют свободное назначение, их площадь варьируется от 126,3 до 217,4 кв. м. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Приобретение недвижимости напрямую у города минимизирует риски предпринимателей. Это гарантирует чистоту и прозрачность сделки, отсутствие посредников и оперативность процедур, которые проходят онлайн от подачи заявки до подписания документов. Сейчас инвесторов, желающих открыть или расширить бизнес на юго-западе Москвы, могут заинтересовать шесть коммерческих объектов, доступных на аукционах и подходящих для разных проектов. Например, для спортивной студии, заведения общественного питания, магазина, пункта выдачи заказов или центра красоты и здоровья», — отметил Пуртов.

Глава департамента уточнил, что прием заявок на участие в торгах продлится до 14 ноября, а сами аукционы и подведение итогов пройдут 25 ноября.

Помещения расположены по адресам: Чечерский проезд, д. 28, к. 1 и 2. Все объекты находятся на первых этажах и подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям. Чтобы принять участие в торгах, нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

В столице на торги выставляют различное имущество, витриной которого является городской инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.