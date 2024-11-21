Пуртов: предприниматели могут приобрести помещение в районе Покровское-Стрешнево

Москва выставила на торги коммерческое помещение , находящееся на первом этаже жилого дома в столичном районе Покровское-Стрешнево на северо-западе города. Помещение площадью 182,3 кв. м располагается по адресу: Волоколамское шоссе, д. 96/2, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике столицы Кирилл Пуртов.

«Представленный объект расположен в многоэтажном жилом доме в районе Покровское-Стрешнево, в пешей доступности от станции метро „Тушинская“, что является важным фактором для развития бизнеса. Помещение имеет свободное функциональное назначение, поэтому победитель торгов сможет открыть в нем магазин, мастерскую, центр оказания услуг или культурно-досуговое учреждение», — отметил Пуртов.

Помещение располагается на первом этаже, подключено к основным коммуникациям и имеет отдельный вход.

Заявки принимают до 2 декабря. Стоимость лота определят на открытых торгах 11 декабря. Для участия в аукционе необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в городе увеличивается спрос на коммерческие помещения, располагающиеся на первых этажах домов.

«За 9 месяцев этого года город реализовал почти 340 таких объектов, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Помещения на первых этажах подходят для запуска различных видов бизнеса, направленных на широкую аудиторию», — сказал Гаман.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал.

Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.